E’ morto Mimmo Contino, stimato medico agrigentino

Un improvviso malore, la corsa verso l’ospedale di Palermo, il tentativo di recuperare una situazione che s’era fatta drammatica. Un elicottero che non è partito a causa delle condizioni meteo avverse. La morte, nonostante il tentativo disperato dei medici, ha prevalso.

E così anche oggi Agrigento piange la scomparsa di uno stimato medico agrigentino, l’ortopedico Domenico Contino, Mimmo per gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarne i suoi modi gentili a altruisti.

Mimmo, 68 anni, lascia la moglie Fina e due figli. Professionista brillante, uomo di grande ironia e simpatia, Mimmo era una persona davvero speciale.

I funerali si terranno domani lunedi 18 agosto nella chiesa del Villaggio Mosè di piazza dei Vespri.

