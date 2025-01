E’ morto l’avvocato Gaetano Scifo

Condividi

Visualizzazioni 195

Alcuni mesi addietro era stato colpito da un violento ictus ed è rimasto ricoverato in ospedale per tanto tempo. Dopo aver svolto tutta la terapia necessaria l’avvocato Gaetano Scifo, 84 anni, era stato trasferito in una rsa in provincia di Agrigento per continuare la riabilitazione.

Stanotte il suo cuore ha cessato di battere. L’avvocato Gaetano Scifo era molto conosciuto in città. Noto imprenditore era il titolare di uno degli hotel più lussuosi di Agrigento, il Dioscuri Palace di San Leone. Promotore dell’iniziativa del primo centro commerciale ad Agrigento, ovvero il Città dei Templi a Villaseta.