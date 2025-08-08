E’ morto il Colonello Giuseppe Di Giovanni

Condividi

Figura storica del Distretto militare di Agrigento, nella notte ha cessato di battere il cuore del Colonnello Giuseppe Di Giovanni, 93 anni, dopo una malattia che lo ha fatto soffrire enormemente.

Di Giuseppe Di Giovanni si ricorda l’umanità e l’affetto che mostrava anche durante la sua attività lavorativa con tutti i militari del Distretto di Agrigento. Sempre pronto ad aiutare e, spesse volte, metaforicamente, toglieva la divisa e insaccava un vestito da padre.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 16, nella chiesa di San Giacomo ad Agrigento.

Papà di Patrizia, suocero dell’ing. Franco Vitellaro e nonno del consigliere comunale, l’amatissimo Pietro, il Colonello è stato ricordato con un post dalla figlia nella propria pagina di facebook.

Alla famiglia tutta il cordoglio della redazione di sicilia24h.it.

“Il nostro Colonnello Di Giovanni ci ha lasciato. Papino mio sei stato un Grande per Tutti. Ora vivremo nel tuo ricordo, nel ricordo del bene che hai fatto, della tua personalità, generosità, del tuo carisma, della tua allegria, dei tuoi libri e del tua grande passione per l’archeologia.

Ti penseremo accanto a mamma. Si! Unica, grande, consolazione sarà immaginarti, mano nella mano, con mammina, la tua Rosetta a cui tante cure e affetto hai dedicato. I tuoi Nipoti, tutti, stanno piangendo, consapevoli della grave perdita di un nonno sempre affettuoso e protettivo, pure orgoglioso di loro. In questi ultimi tempi, sei riuscito anche a dialogare a giocare e sorridere, tanto, con la nostra piccola GIULIA che salutava sempre, il suo bisnonno, dolcemente, con il sorriso, con un bacino affettuoso ed un “Ciao Nonno Pino”. Tanta Amicizia e Generosità per Tutti; Tanto Affetto e Amore per la tua famiglia. Adesso, io e Rossana, due figlie strette in un GRANDE abbraccio di complicità, immenso affetto e solidarietà, consapevoli di avere perso un papino meraviglioso”.