E’ morto Corrado Carnevale

E’ morto a Roma, all’età di 95 anni, l’ex giudice Corrado Carnevale. Nato a Licata il 9 maggio del 1930, Carnevale ha attraversato oltre mezzo secolo della storia giudiziaria italiana. E’ stato presidente di sezione della Corte di Cassazione. Gli fu affibbiato “giudice ammazza sentenze” per una serie di pronunce di annullamento, anche in processi di mafia. E’ stato inquisito di concorso esterno in associazione mafiosa. E’ stato sempre assolto. Dal 1993 al 2007 è stato sospeso dal servizio, poi il rientro in Cassazione e la pensione nel 2013. I funerali domani a Roma.