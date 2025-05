E’ morta l’insegnante Rosanna Gareffa Penna, storica profe del Liceo Scientifico Leonardo

Condividi

Ha lottato fino alla fine, ha combattuto, le ha tentate tutte. Alla fine il suo cuore, quello che le ha ha causato mille problemi, ha vinto ed ha cessato di battere la notte scorsa.

Insegnante di francese, molto preparata, Rosanna Gareffa Penna, 80 anni, di lei si ricorda la signorilità, il garbo ed il sorriso sempre sulle labbra. Non c’è un suo ex alunno in città che non la ricordi con la massima gioia.

ha voluto bene i suoi alunni come i propri figli e questo è stato per tutta la sua attività lavorativa il gradino che l’ha fatta stare più in alto.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16,00 nella chiesa del Villaggio Peruzzo.

Alla famiglia il cordoglio di tutto lo staff di sicilia24h.it