E’ in salotto a festeggiare, colpita da un proiettile al collo

Una donna di 34 anni, residente in Svizzera e rientrata Palermo per le festività, è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen. Il proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, ha frantumato il vetro di una finestra e l’ha raggiunta al collo mentre era con amici e parenti nel salotto di casa. Trasportata all’ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. Tornata a casa, ha trovato altri vetri rotti a causa degli spari.