E il presidente di se stesso, ripudiato dai tifosi, rimase con la tromba in mano

C’è la partita, c’è da difendere l’onore, c’è da salvare una squadra e una società.

Dopo che nei giorni scorsi s’era fatto promotore di salvare tutto e tutti, il pluripregiudicato ex avvocato Giuseppe Arnone ha pensato bene (o forse malamente) di recarsi allo stadio Esseneto per la gara con l’Acireale di ieri, per stare “vicino” ai ragazzi e tranquillizzare tutto l’ambiente. Il pluripregiudicato avrà pensato: “Ora vado allo stadio così tutti mi apprezzeranno per quello che sto facendo…”.

Peccato che nella mattinata di ieri c’era stato un preciso e limpido segnale da parte della tifoseria biancoazzurra. Onde evitare problemi hanno messo uno striscione in curva sud (un nostro caloroso abbraccio va a questi ragazzi della curva semplicemente meravigliosi) il cui significato è apparso fino troppo chiaro ed eloquente. Non vogliamo ripetere ciò che c’era scritto. Nella foto in basso lo potete leggere…

Ma le sorprese non finiscono qui. Ieri per l’ex avvocato radiato dal suo Ordine, è stata proprio una domenica funesta. Autoproclamatosi presidente o “salvatore non si sa di che cosa”, giunto all’ingresso dell’Esseneto, avrebbe voluto fare come fanno tutti i presidenti o i componenti di una società sportiva, e cioè quello di entrare in campo e sedersi in panchina con allenatore e giovani.

Ma quando mai? Le Forze dell’Ordine, presenti sul posto, avrebbero ordinato al portiere dei cancelli dell’Esseneto di non fare entrare assolutamente sul campo il pluripregiudicato Arnone in quanto non essendo un tesserato e non rappresentando una magnifica mazza non aveva alcun titolo per sedersi in panchina.

E così, quel buon uomo dei cancelli, ha dovuto chiudere porte e portoni all’ex avvocato, invitandolo probabilmente a comprare il biglietto e sedersi in tribuna. Nel rettangolo di gioco, ovviamente, per lui non c’era nemmeno la sedia.

Mestamente, il pluripregiudicato Giuseppe Arnone con il capo chino ha fatto il passo indietro, si è recato all’ingresso della tribuna centrale ed è entrato. Assieme a lui una vistosa tromba di colore rosso alla quale, l’ex avvocato, invece di dare fiato ha tenuto strettamente con se nel più religioso silenzio dei silenzi.

L’unica cosa che rimane da chiedere è la seguente: ma avrà pagato il biglietto?