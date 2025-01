Duplice omicidio Agostino – Castelluccio: annullato ergastolo

Condividi

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all’ergastolo, inflitta in primo e secondo grado, del boss Nino Madonia per l’omicidio dell’agente di Polizia Nino Agostino. Annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, dell’omicidio della moglie di Agostino, Ida Castelluccio. Entrambi sono stati uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati difensori. Già in Appello è caduta l’aggravante della premeditazione per l’omicidio della moglie incinta. Non è stata lei il bersaglio dei killer di mafia ma si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per lo stesso duplice omicidio è stato già condannato all’ergastolo il boss Gaetano Scotto.