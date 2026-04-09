Duplice femminicidio di Naro, in appello chiesta la conferma dell’ergastolo

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Nuovo passaggio giudiziario per il caso del duplice femminicidio avvenuto a Naro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023. La sostituta procuratrice generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha richiesto alla Corte di assise d’appello la conferma della condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25 anni, già giudicato colpevole in primo grado dell’uccisione di Maria Rus e Delia Zanescu.

Poco meno di un anno fa, la Corte di assise di Agrigento aveva inflitto all’imputato la pena del carcere a vita, accompagnata da tre anni di isolamento diurno. I giudici avevano riconosciuto la responsabilità per duplice omicidio aggravato e vilipendio di cadavere, escludendo qualsiasi vizio di mente sulla base della perizia psichiatrica, che aveva confermato la piena capacità di intendere e di volere.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, alla base del delitto ci sarebbe il rifiuto di alcune avances da parte delle due vittime durante una serata trascorsa insieme. L’aggressione sarebbe poi degenerata in una violenza estrema: le donne sarebbero state colpite con pugni, una lametta e oggetti contundenti, fino a un accanimento che avrebbe portato anche al gesto di incendiare il corpo di una delle due.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Diego Giarratana, continua a contestare la presenza dell’aggravante della crudeltà e sostiene che l’imputato soffrisse di un disturbo della personalità tale da ridurre la sua capacità di intendere.

Le parti civili, che assistono i familiari delle vittime, hanno invece ribadito la richiesta di conferma della condanna e il riconoscimento dei risarcimenti.

Il procedimento proseguirà il prossimo 14 maggio, quando sono previste le arringhe finali di difesa e parti civili. Al termine dell’udienza è attesa la decisione della Corte d’appello.