Duplice accoltellamento: arrestato per tentato omicidio

In provincia di Trapani, a Marsala, in via Fortuna, nel centro cittadino, un uomo ha accoltellato due fratelli. Si tratta dell’ex compagno di una loro cugina. La Polizia lo ha arrestato per tentato omicidio. Uno dei due fratelli è stato operato all’ospedale “Borsellino” di Marsala. L’altro è stato ferito meno gravemente. L’uomo arrestato è già gravato dal divieto di avvicinamento alla donna, con obbligo del braccialetto elettronico. Lei ha incontrato lui e hanno litigato per l’ennesima volta. Lei per sfuggire alla rabbia di lui si è riparata a casa dei cugini. Lui si è recato a casa loro e si è scatenato lo scontro culminato nel duplice accoltellamento.