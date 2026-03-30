Due vite spezzate, una memoria condivisa: a Santa Teresa di Riva un flashmob contro la violenza sulle donne

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Il 31 marzo resta una data profondamente segnata nella memoria della provincia di Messina. Un giorno che unisce due tragedie diverse, ma accomunate dallo stesso tragico destino: la perdita di due giovani donne, vittime di femminicidio. Nel 2020, a Furci Siculo, venne uccisa Lorena Quaranta; cinque anni dopo, nel 2025, a Messina, la stessa sorte è toccata a Sara Campanella.

Per ricordare queste due giovani vite e rinnovare l’impegno nella lotta contro la violenza di genere, martedì 31 marzo Santa Teresa di Riva ospiterà il flashmob “Per non dimenticare Lorena Quaranta e Sara Campanella”. L’iniziativa, promossa dal centro antiviolenza Al Tuo Fianco in collaborazione con l’amministrazione comunale, si terrà alle ore 17 in piazza Marina Militare Italiana.

L’evento nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime e, al tempo stesso, sensibilizzare la comunità su un fenomeno ancora drammaticamente attuale. “Due date che non potranno essere dimenticate – sottolineano gli organizzatori – e due storie che impongono una riflessione collettiva e un impegno concreto”.

Ampia la partecipazione del territorio: saranno presenti associazioni culturali e sociali, istituzioni scolastiche e realtà del volontariato. Tra queste, le sezioni locali della FIDAPA e dei Lions Club International, diverse associazioni attive nel sociale e la Croce Rossa Italiana.

Il momento sarà arricchito anche dalle performance di numerose scuole di danza del territorio, che attraverso l’arte espressiva daranno voce a un messaggio di memoria e speranza.

Un’iniziativa che non si limita al ricordo, ma che invita a una presa di coscienza collettiva, affinché tragedie simili non si ripetano più.