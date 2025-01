Due palmesi in pendenza di giudizio per sei rapine e due furti

Condividi

Il pubblico ministero di Agrigento, Giulia Sbocchia, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di Antonino Incardona, 28 anni, e Salvatore Provenzani, 21 anni, entrambi di Palma di Montechiaro. I difensori, gli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Rosario Prudenti, hanno scelto il giudizio abbreviato. Il giudice per le udienze preliminari, Micaela Raimondo, ha fissato la requisitoria al prossimo 19 febbraio. Il 3 dicembre del 2022, Incardona e Provenzano avrebbero compiuto in poche ore sei rapine sotto minaccia di una pistola, e due furti, utilizzando per gli spostamenti una moto, e travisati con due caschi integrali. Nel mirino bar, ristoranti, negozi e benzinai tra Palma di Montechiaro, Licata e Camastra. Il raid gli avrebbe fruttato poche centinaia di euro. Determinante per le indagini è stato il fotogramma di un video che ha reso leggibile il numero di targa della moto.