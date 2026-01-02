Due minorenni bloccano un autobus e minacciano l’autista con una pistola

Condividi

Visualizzazioni 157

A Palermo allo Zen un autista dell’Amat alla guida della linea 619 degli autobus è stato bloccato da due ragazzini a bordo di uno scooter. Lo hanno minacciato con una pistola. I due si sono piazzati davanti al mezzo e ne hanno arrestato la marcia. Poi uno di loro ha estratto la pistola e l’ha puntata contro il dipendente dell’azienda municipalizzata. Per lo spavento l’autista è svenuto. Non appena si è ripreso ha telefonato alle forze dell’ordine. Sono intervenuti i Carabinieri.