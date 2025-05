Due incidenti stradali mortali nel corso delle ultime ore

Condividi

Un motociclista di 35 anni è morto la notte scorsa vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la statale Catania-Paternò, in territorio di Misterbianco. L’uomo, alla guida di uno scooter, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro il guardrail. E’ deceduto sul colpo. Allo stesso modo, uscendo fuori strada, è morto un agricoltore in pensione di 84 anni, alla guida di una Fiat Punto, forse preda di un malore lungo la strada statale 188, nei pressi di Salemi.