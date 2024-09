Condividi

Visualizzazioni 145

Due incidenti stradali mortali in Sicilia: lungo la strada statale 288, in territorio di Ramacca, in provincia di Catania, un’automobile, un’Audi Q5, è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte. A bordo quattro persone. E’ morto un minorenne di 15 anni, sul colpo.

Un’altra automobile, una Jeep, è anch’essa uscita fuori strada precipitando in una scarpata ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Una persona, giovanissima altrettanto, è deceduta. Un altro, ferito gravemente, è stato sollevato e soccorso dai Vigili del fuoco in elicottero.