Due francesi ad Agrigento con 79 chili di hashish: giudizio abbreviato

Lo scorso 8 giugno la Guardia di Finanza, dopo avere appreso mirate informazioni investigative, ha pedinato dall’area di servizio di Sacchitello, in territorio di Enna, due automobili in marcia costantemente una dopo l’altra, un’Audi e una Peugeot, e poi, sulla 640, le ha bloccate ad Agrigento, a San Leone, in contrada Maddalusa. A bordo dell’Audi vi sono stati due francesi, provenienti da Marsiglia, un uomo di 51 anni e una donna di 40 anni. Un marocchino alla guida della Peugeot è fuggito a piedi. Nell’Audi sono stati trovati e sequestrati 79 chili di hashish divisi in panetti da un chilo ciascuno, per un valore di mercato di circa 200.000 euro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il giudizio immediato a carico dei due francesi. I difensori dei due imputati, gli avvocati Gianfranco Pilato e Danilo Tipo, hanno scelto il giudizio abbreviato.