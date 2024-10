Due “droghieri” agrigentini nel mirino delle Fiamme Gialle

Condividi

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caltanissetta, a termine di indagini mirate, hanno arrestato un uomo originario della provincia di Agrigento e sequestrato 20 chili di hashish, divisi in 200 panetti da 100 grammi ciascuno, nascosti dentro involucri nell’automobile dell’arrestato, adesso ospite del carcere “Di Lorenzo”. Il Tribunale ha già convalidato l’arresto. Nel corso della stessa operazione, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 20 chili di hashish divisi in 200 panetti da 100 grammi ciascuno nascosti in un deposito di pertinenza di un altro agrigentino denunciato a piede libero. La droga sarebbe stata destinata ai mercati agrigentini e nisseni, per un valore alla vendita di circa 400.000 euro.