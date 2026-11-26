Condividi

Visualizzazioni 299

Un messaggio inquietante, recapitato direttamente a casa, e un gesto che ha inevitabilmente provocato paura e sgomento. Una collaboratrice scolastica di 26 anni, residente in un centro della provincia di Agrigento, ha trovato nella propria cassetta delle lettere una busta anonima con il suo nome. All’interno, due cartucce inesplose.

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. La giovane, dopo aver aperto la missiva, ha immediatamente compreso la gravità di quanto accaduto e si è recata alla stazione dei carabinieri per presentare denuncia contro ignoti, consegnando ai militari la busta e il suo contenuto.

I carabinieri hanno sequestrato il plico e le due cartucce, avviando gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire la vicenda e individuare il responsabile dell’intimidazione.

Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno approfondendo soprattutto la sfera familiare e sentimentale della ventiseienne, nel tentativo di individuare eventuali contrasti, dissapori o situazioni che possano aver fornito un movente al gesto.

Al momento non si esclude alcuna pista e resta da chiarire chi abbia voluto recapitare alla giovane quel macabro messaggio e, soprattutto, per quale ragione.