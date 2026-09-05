Due aggressioni in carcere contro la Polizia penitenziaria

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A Palermo nel carcere Pagliarelli un detenuto si è rifiutato di rientrare in cella ha aggredito un agente, poi soccorso in ospedale con traumi cranico e facciale e una contusione ad un avambraccio. Donato Capece, segretario generale del Sappe, denuncia le condizioni di rischio negli istituti e invoca strumenti di difesa, formazione ed equipaggiamenti adeguati per la polizia penitenziaria. Calogero Navarra, segretario nazionale Sappe per la Sicilia, sollecita interventi del ministero e del Dap, il Dipartimento amministrazione penitenziaria.

A Trapani un ispettore è stato investito alla testa da un getto di olio bollente lanciato dall’alto verso un piano inferiore. Mimmo Nicotra, presidente nazionale del Consipe, ritiene che si sia trattato di tentato omicidio e sollecita trasferimenti dei detenuti più pericolosi, maggiore sicurezza e misure urgenti contro nuove aggressioni.