Due accoltellamenti, giallo su rissa

A Palermo ieri sera due palermitani di 35 e 27 anni si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale “Buccheri La Ferla” con alcune ferite da coltello. I carabinieri hanno accertato che i due erano stati coinvolti in una rissa in Corso dei Mille, ma i due feriti si sono rifiutati di collaborare e non hanno riferito nulla di quanto accaduto. I militari hanno acquisito i video – sorveglianza. Indagini sono in corso.
