Drone carico di droga e cellulari intercettato sopra il carcere di Agrigento: maxi sequestro a Petrusa

Condividi

Visualizzazioni 156

Un velivolo telecomandato utilizzato per rifornire i detenuti di stupefacenti e telefoni. La Polizia Penitenziaria sventa un importante traffico illecito: sequestrati oltre 600 grammi di droga, cellulari, schede Sim e caricabatterie. Denunciato un uomo della provincia di Catania, caccia al complice.

Nuovo tentativo di introdurre droga e telefoni cellulari all’interno del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, ma questa volta il piano è stato bloccato dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

Il blitz è scattato nella notte tra sabato e domenica, quando gli uomini in servizio nell’istituto di contrada Petrusa hanno intercettato un drone utilizzato per trasportare un ingente quantitativo di materiale destinato, secondo gli investigatori, al circuito illegale interno al carcere.

Il bilancio dell’operazione è particolarmente significativo: oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a telefoni cellulari, schede Sim, caricabatterie e accessori per il velivolo. Un vero e proprio carico tecnologicamente organizzato per superare i controlli e raggiungere i destinatari all’interno della struttura penitenziaria.

Le ricostruzioni investigative indicano che il drone sarebbe stato pilotato dalle campagne circostanti il carcere. Per la vicenda è stato segnalato all’autorità giudiziaria un uomo originario della provincia di Catania, che avrebbe agito insieme a un complice ancora da identificare.

L’episodio riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più preoccupante: l’utilizzo dei droni per aggirare i sistemi di sicurezza degli istituti penitenziari e garantire ai detenuti l’approvvigionamento di droga e strumenti di comunicazione clandestina.

Sull’operazione è intervenuto Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe), che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti agrigentini, sottolineandone professionalità, capacità investigativa e senso del dovere.

Ma accanto alle congratulazioni arriva anche un duro richiamo alle istituzioni. Per Capece, il traffico illecito di droga e cellulari nelle carceri rappresenta ormai una vera emergenza, alimentata da organizzazioni criminali capaci di sfruttare nuove tecnologie e falle nei sistemi di controllo.

Il sindacato denuncia inoltre le difficoltà quotidiane degli agenti, costretti a operare con organici insufficienti, carenze tecnologiche e turni particolarmente gravosi.

Da qui la richiesta al Governo di interventi concreti: più personale, strutture adeguate, sistemi tecnologici avanzati e una migliore gestione della popolazione detenuta.

Il messaggio del Sappe è chiaro: non si può continuare ad affidare esclusivamente al sacrificio e alla professionalità degli agenti la difesa della sicurezza penitenziaria. Servono risorse, strumenti e investimenti. Il blitz di Petrusa dimostra quanto sia prezioso il lavoro della Polizia Penitenziaria, ma anche quanto sia necessario rafforzare le difese delle carceri contro nuove e sempre più sofisticate strategie criminali.