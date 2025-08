“Droghiere” licatese arrestato a Catania

Condividi

Visualizzazioni 74

A Catania la Polizia ha arrestato un uomo di 37 anni originario di Licata e residente ad Aci Castello, sorpreso a bordo della sua automobile in possesso di una cassetta di plastica nera con dentro 5 bustine contenenti marijuana per 35 grammi e 5 bustine contenenti hashish per 20 grammi. Nel marsupio 1250 euro, ritenuti provento dello spaccio. A casa sua sono state rinvenute 74 bustine di marijuana per 285 grammi, 6 involucri di marijuana per 15 grammi, 2 buste di plastica con marijuana per 900 grammi, 48 bustine di hashish per 240 grammi, e 19 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Inoltre strumenti per pesare e confezionare. Tutto sequestrato.