Droga, tre arresti a Palma di Montechiaro

Condividi

Visualizzazioni 197

A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno bloccato un’automobile con a bordo un padre di 40 anni, senza patente, un suo figlio di 16 anni e un suo nipote di 19 anni, tutti con precedenti di Polizia. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari sono stati colti in possesso di cocaina e hashish, in dosi pronte alla vendita. A casa del nipote anche due munizioni detenute illegalmente. I tre sono stati arrestati. Il Tribunale di Agrigento ha convalidato gli arresti e gli ha imposto diversi obblighi cautelari da osservare a piede libero.