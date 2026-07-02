Droga tra Favara e Canicattì: 10 condanne in bilico

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In Appello invocata la conferma di 10 condanne a carico di altrettanti imputati di detenzione e spaccio di droga tra Favara e Canicattì. I dettagli.

In Corte d’Appello a Palermo il sostituto procuratore generale, al termine della requisitoria, ha invocato la conferma della sentenza emessa il 24 aprile del 2024 dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, a conclusione del giudizio abbreviato, nell’ambito di un’inchiesta antidroga ruotante su Favara e Canicattì intorno ad un presunto fiorente traffico, tra il 2017 e il 2018, di sostanze stupefacenti, soprattutto eroina, i cui ovuli sarebbero stati finanche ingoiati per sfuggire ai controlli. Nel corso delle indagini uno dei presunti pusher è stato sorpreso con 165 grammi di eroina già divisa in 10 “ovuli” capaci di produrre circa mille dosi. Gli spacciatori si sarebbero approvvigionati della merce a Palermo tramite due corrieri extracomunitari. Ecco il verdetto in pendenza di conferma:

Emanuele Di Dio, 48 anni, di Gela (8 anni di reclusione)

Lorenzo Di Dio, 34 anni, di Agrigento (6 anni e 8 mesi)

Salvatore Stagno, 53 anni, di Favara (6 anni e 8 mesi)

Francesco Castronovo, 54 anni, di Favara (4 anni e 4 mesi)

Giuseppina Noto, 42 anni, di Favara (2 anni e 10 mesi)

Domenico Noto, 61 anni, di Favara (2 anni e 8 mesi)

Mohamed Musa, 45 anni, del Ghana (5 anni e 4 mesi)

Daniela Di Franco, 41 anni, di Canicattì (6 anni e 8 mesi)

Sonia Garraffo, 35 anni, di Canicattì (5 anni e 4 mesi)

Nicoleta Mihaela Dana Chita, 32 anni, originaria della Romania (5 anni e 4 mesi). Lei è stata già condannata a 23 anni di reclusione per l’omicidio in concorso di un anziano pensionato, Michelangelo Marchese, 89 anni, a Palma di Montechiaro a fine di rapina.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)