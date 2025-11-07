Droga: sei arresti a Canicattì

Condividi

Visualizzazioni 168

A Canicattì i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del locale Commissariato hanno arrestato cinque presunti spacciatori di droga. In stato di arresto anche un minorenne la cui posizione giudiziaria è stata stralciata dalle altre. Una settima persona è stata denunciata a piede libero alla Procura. Gli arrestati sono stati effettuati in flagranza di reato allorchè maturati in occasione di perquisizioni che hanno sortito esito positivo allorchè è stata rinvenuta droga. Uno degli arrestati è stato altresì denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e furto di energia elettrica con allaccio abusivo alla propria abitazione.