Droga nascosta tra la vegetazione: denunciato 27enne a Naro

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I Carabinieri della Stazione di Naro hanno individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria un giovane di 27 anni del luogo, sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un servizio di osservazione mirato condotto dai militari, che hanno notato il ragazzo dirigersi verso una zona periferica del paese e inoltrarsi tra la vegetazione. Qui, secondo quanto ricostruito, aveva predisposto un rudimentale nascondiglio: un secchio da pittura capovolto sotto il quale erano occultati alcuni contenitori.

All’interno del nascondiglio i Carabinieri hanno successivamente rinvenuto due barattoli in vetro con chiusura ermetica contenenti droga, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane, dopo aver manipolato il contenuto – presumibilmente per suddividerlo – ha riposto tutto e si è allontanato a bordo di un’auto.

A quel punto i militari sono intervenuti, recuperando e sequestrando circa 153 grammi di hashish e 90 grammi di marijuana, insieme agli strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi, tra cui 39 bustine di plastica.

Il 27enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.