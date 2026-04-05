Droga nascosta nelle auto in sosta: nuovo stratagemma dei pusher ad Agrigento

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Ad Agrigento emergono nuove modalità di spaccio tra i più giovani, sempre più difficili da intercettare. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro cittadino, concentrandosi in particolare nella zona di via San Francesco, dove si registra un aumento del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti, soprattutto durante il periodo festivo.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish, 4 grammi di crack e due spinelli. Tre ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità ritenute per uso personale.

L’aspetto più singolare dell’operazione riguarda però il metodo utilizzato dagli spacciatori. Per evitare di essere colti in flagranza, i pusher nasconderebbero la droga all’interno di auto parcheggiate scelte casualmente, senza che i proprietari ne siano a conoscenza. Un sistema che consente di ridurre i rischi legati ai controlli diretti e rende più complesso risalire ai responsabili.

Le sostanze rinvenute all’interno delle vetture sono state sequestrate a carico di ignoti, mentre proseguono le indagini per individuare chi gestisce questo tipo di attività. Gli investigatori non escludono che dietro queste pratiche ci sia un’organizzazione più ampia, capace di adattarsi rapidamente e sfruttare nuove strategie per eludere i controlli.