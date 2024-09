Droga nascosta in un fondo agricolo: quattro arresti 

Condividi

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania ha arrestato quattro giovani tra i 19 e i 21 anni, in flagranza di reato di detenzione di droga a fine di spaccio. Come emerso dalle perquisizioni, in un fondo agricolo del rione Picanello i quattro hanno nascosto, in buste e borsoni, 7,9 chilogrammi di marijuana e 1,9 chili di hashish, e diversi bilancini.