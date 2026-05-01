Droga nascosta in un bidone a Favara: sequestrati hashish e uno spinello

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A Favara, durante una serie di controlli sul territorio, le forze dell’ordine hanno individuato e sequestrato circa 20 grammi di hashish insieme a uno spinello già pronto all’uso. La sostanza stupefacente era stata occultata all’interno di un bidone dell’immondizia riconducibile a un circolo ricreativo del centro cittadino.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività di monitoraggio condotta in diverse vie della città, finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di droga. Ancora una volta, lo stupefacente era stato nascosto in un luogo apparentemente insospettabile, una strategia spesso utilizzata per eludere eventuali controlli.

Nel corso dell’operazione, due giovani sono stati fermati e sottoposti a identificazione. Al momento non risultano provvedimenti nei loro confronti, ma gli accertamenti proseguono per chiarire la provenienza della droga e accertare eventuali responsabilità.