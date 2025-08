Droga, mafia e non solo: 14 misure cautelari tra Agrigento e Porto Empedocle

Condividi

Visualizzazioni 151

Droga, mafia e non solo tra Agrigento Villaseta e Porto Empedocle: 14 misure di custodia cautelare, tra carcere e domiciliari. I dettagli.

I Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dalla Procura antimafia di Palermo e condivise dal Tribunale. Dei 14, tutti agrigentini tra Villaseta e Porto Empedocle, 13 sono già detenuti perché sottoposti a fermo di indiziato di delitto lo scorso 10 luglio. I provvedimenti odierni sono compresi nell’ambito della stessa inchiesta sulle famiglie mafiose di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle, già sfociata in tre operazioni: la prima il 17 dicembre del 2024, la seconda il 13 gennaio scorso, e la terza lo scorso 10 luglio, a cui si riferiscono i 13 fermi. Si contesta l’ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l’aggravante del metodo mafioso.

Gli spari contro il panificio

Si contestano anche, tra Agrigento e Porto Empedocle, attentati incendiari e intimidazioni a colpi d’arma da fuoco contro abitazioni, un panificio – gastronomia e un frutta e verdura.

Al vertice delle due famiglie vi sarebbero stati gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata. Gli è contestata l’aggravante di promotori e capi.

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile mitragliatore kalasnikov, completo di due caricatori, nascosto all’interno di un casolare in un terreno abbandonato ma riconducibile a uno degli indagati. E nello stesso casolare sono stati scoperti 16 panetti di hashish confezionati in cellophane. E poi: ad altri tre indagati è stata rinvenuta e sequestrata la somma in contanti rispettivamente di circa 18.000, 12.500 e 12.000 euro in banconote. Non ne hanno giustificato il possesso. Sequestrati anche due caschi e un giubbotto antiproiettile.

I 14 sono:

James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle

Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento

Salvatore Carlino, 35 anni, di Canicattì

Antonino Crapa, 54 anni, di Favara

Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento

Vincenzo Iacono, 48 anni, di Agrigento

Gaetano Licata, 42 anni, di Agrigento

Salvatore Lombardo, 37 anni, di Agrigento

Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle

Salvatore Prestia, 45 anni, di Porto Empedocle (cognato del boss Gerlandino Messina)

Simone Sciortino, 23 anni, di Agrigento

Calogero Segretario, 30 anni, di Agrigento

Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento

Alessandro Calogero Trupia, 36 anni, di Agrigento.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)