Droga in un’abitazione blindata, due arresti

Condividi

Visualizzazioni 322

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due trapanesi di 20 e 24 anni per detenzione di droga a fine di spaccio. Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare in un’abitazione protetta da grate in ferro, porte blindate e impianto di videosorveglianza, i due, grazie anche al fiuto di un cane antidroga, sono stati sorpresi in possesso di 54 grammi di cocaina, 72 grammi di crack e 71 di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e soldi in contanti per oltre 1500 euro.