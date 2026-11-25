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Un incensurato di 28 anni, residente a Ribera, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguire l’arresto sono stati i carabinieri della Compagnia di Sciacca, al termine di una perquisizione domiciliare.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto 112 grammi di cocaina e 37 grammi di hashish. Sequestrati anche due bilancini di precisione e diverse buste utilizzate per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Il quantitativo di droga e il materiale trovato nell’abitazione hanno fatto scattare l’arresto del giovane, fino ad oggi incensurato.

Il ventottenne, identificato con le iniziali D.G., questa mattina comparirà davanti al gip Stefano Zammuto per l’udienza di convalida dell’arresto.