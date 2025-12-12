Droga in casa, arrestato agrigentino

Condividi

Continuano ininterrottamente nella città di Agrigento i servizi della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Volanti, unitamente al personale della squadra cinofili della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo dimorante nel territorio di Agrigento.

A seguito di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, lo stesso è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti sostanza stupefacente per un totale di 26.90 grammi, due bilancini di precisione, u n coltello la cui lama risultava essere intrisa di sostanza stupefacente, tre “trinciatori” del tipo utilizzato nel frazionamento della sostanza stupefacente, due barattoli di vetro trasparente, muniti di coperchio di colore rosso, con all’interno minimi residui di sostanza stupefacente e una somma di denaro contante, costituito da banconote di piccolo taglio, per un importo totale pari ad euro 1.170, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio della sostanza ritrovata.

All’esito delle indagini, dirette dalla procura di Agrigento, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A seguito di convalida dell’arresto, è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali.