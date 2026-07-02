Droga e proiettili a Ribera: arrestato

Condividi

Visualizzazioni 166

A Ribera i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni riberese colto in possesso di un chilo di cocaina, tra un panetto di 960 grammi e altre dosi già confezionate. Poi circa 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e due proiettili calibro 7,65. Il controllo domiciliare è scattato allorchè il 46enne, accortosi della presenza dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina. E’ stato trasferito nel carcere di Sciacca.