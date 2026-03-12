Droga e contanti: arrestato minorenne a Ribera

Condividi

A Ribera i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un tunisino di 17 anni. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di detenzione di droga a fine di spaccio. Lo hanno sorpreso in possesso di alcune dosi. E’ stata dunque effettuata una perquisizione domiciliare. E gli sono stati sequestrati circa 300 grammi di stupefacente e quasi 5.000 euro in contanti, verosimile provento del mercanteggio. E’ ristretto al Malaspina di Palermo.