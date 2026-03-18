Droga e armi tra Villaseta e Porto Empedocle: un imputato patteggia, sedici scelgono il rito abbreviato

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Nuovi sviluppi nell’inchiesta su un presunto sistema criminale attivo tra Villaseta e Porto Empedocle, al centro di una vasta operazione delle forze dell’ordine contro traffico di stupefacenti, estorsioni e armi illegali.

Nel corso dell’udienza preliminare che vede coinvolti 17 imputati, uno solo – Danilo Barbaro, 40 anni, agrigentino – ha scelto la strada del patteggiamento, chiedendo di concordare la pena. Per tutti gli altri, invece, è stata avanzata richiesta di rito abbreviato, una procedura che consente di essere giudicati sulla base degli atti raccolti durante le indagini, con eventuale riduzione della pena in caso di condanna.

Il procedimento entrerà nel vivo il prossimo 15 aprile, quando il pubblico ministero formulerà la requisitoria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine avrebbe fatto emergere l’esistenza di due organizzazioni distinte, radicate rispettivamente a Villaseta e a Porto Empedocle. In una prima fase, i due gruppi sarebbero stati in contrasto tra loro, ma successivamente avrebbero raggiunto un accordo, dando vita a una collaborazione stabile per la gestione del traffico di droga.

Al centro dell’intesa ci sarebbe stata la suddivisione delle piazze di spaccio: ciascun gruppo avrebbe operato nel proprio territorio di riferimento, approvvigionandosi e distribuendo sostanze stupefacenti in modo coordinato.

Per gli inquirenti, ai vertici delle due consorterie ci sarebbero stati: Pietro Capraro e Gaetano Licata per l’area di Villaseta James Burgio e Salvatore Prestia per Porto Empedocle. A loro viene contestato anche il ruolo di promotori dell’organizzazione.

L’inchiesta collega inoltre due episodi particolarmente gravi: attacchi armati compiuti con colpi di kalashnikov contro attività commerciali, uno ad Agrigento nel dicembre 2024 e l’altro a Porto Empedocle nel giugno 2025.

Elementi che rafforzerebbero il quadro accusatorio, insieme al ritrovamento di armi. Proprio Danilo Barbaro era stato fermato lo scorso anno mentre si trovava in auto con altre persone e con pistole cariche, pronte all’uso.