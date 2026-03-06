Droga e armi: arrestato racalmutese

A Racalmuto i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un racalmutese già ristretto ai domiciliari. Nel corso di una perquisizione domiciliare, indotta da sospetti investigativi che si sono rivelati fondati, gli agenti hanno sequestrato un panetto di hashish di 93,80 grammi mascherato con etichetta “Adidas”, un bilancino di precisione, una pistola clandestina Beretta calibro 7,65 con caricatore inserito e 8 proiettili dello stesso calibro in canna, e una bicicletta elettrica risultata rubata.
Notizie correlate
-
Tensioni per l’eredità, inseguimento in auto e minacce: donna trova rifugio in questuraCondividi Visualizzazioni 90 Una lite familiare nata attorno alla divisione di alcuni beni ereditati si è...
-
Impianti di conferimento chiusi, domani niente raccolta di plastica e vetro. Lasciate i mastelli a casa.Condividi Visualizzazioni 314 Si informa la cittadinanza che ad Agrigento il servizio di raccolta della plastica...
-
Controlli sulla sosta irregolare vicino al Municipio: decine di sanzioni elevate dalla polizia localeCondividi Visualizzazioni 270 Operazione della polizia locale contro la sosta irregolare nelle strade attorno al Palazzo...