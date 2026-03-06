Droga e armi: arrestato racalmutese

Condividi

A Racalmuto i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un racalmutese già ristretto ai domiciliari. Nel corso di una perquisizione domiciliare, indotta da sospetti investigativi che si sono rivelati fondati, gli agenti hanno sequestrato un panetto di hashish di 93,80 grammi mascherato con etichetta “Adidas”, un bilancino di precisione, una pistola clandestina Beretta calibro 7,65 con caricatore inserito e 8 proiettili dello stesso calibro in canna, e una bicicletta elettrica risultata rubata.