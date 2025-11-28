Droga: due condanne e tre assoluzioni ad Agrigento

Il Tribunale di Agrigento ha condannato due dei cinque imputati già arrestati l’11 gennaio del 2018 dai Carabinieri perché colti in possesso in via Dinoloco ad Agrigento di 34 panetti di hashish, del peso complessivo di circa 3 chili mezzo e per un valore di mercato di circa 40.000 euro, e di 4.000 euro in contanti. In particolare sono stati inflitti 5 anni di reclusione a Massimo Altieri, 46 anni, di Palermo, e 2 anni a Luca Siracusa, 49 anni, di Agrigento. Assolti Francesco Catania, 42 anni, di Siculiana, e i palermitani Giuseppe Chiappara, 39 anni, e Salvatore Garofalo, 40 anni, di Palermo.
