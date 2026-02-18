Droga da Palermo a Canicattì: 31 imputati in pendenza di giudizio

Condividi

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio per 31 imputati di un presunto traffico di droga tra le province di Palermo e Agrigento. L’inchiesta, sostenuta dalla Polizia, è sfociata nell’arresto di 22 indagati e ha svelato un fiorente mercato di stupefacenti. Ingenti quantità di hashish e cocaina sarebbero state trasferite da Palermo a Canicattì per rifornire le piazze di spaccio nella zona di Agrigento. In pendenza di giudizio, tra gli altri, vi sono i canicattinesi Calogero Sacheli, 50 anni, e Carmelo Marchese Ragona, 37 anni. Giuseppe Bronte, 31 anni, un noto trafficante palermitano, avrebbe rifornito Sacheli di oltre 25 chili di hashish e 3 chili di cocaina tra febbraio e aprile 2021. Marchese Ragona avrebbe assistito Sacheli in tre operazioni di acquisto di stupefacenti. Il processo inizierà il prossimo 20 marzo innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo. Cristina Lo Bue. Tra gli altri coinvolti vi sono diversi palermitani, siracusani e napoletani.

Ecco la lista dei 31 imputati:

Giuseppe Bronte, 31 anni, di Palermo

Alessandro Scelta, 30 anni, di Palermo

Vittorio Di Maio, 35 anni, di Palermo

Giuseppe Viviano, 31 anni, di Palermo

Emanuele Del Noce, 36 anni, di Palermo

Paolo Rizzo, 62 anni, di Palermo

Calogero Sacheli, 50 anni, di Canicattì

Carmelo Marchese Ragona, 37 anni, di Canicattì

Kristian Di Paola, 30 anni, di Palermo

Giuseppe Di Paola, 57 anni, di Palermo

Luca Foti, 50 anni, di Siracusa

Aniello Garofalo, 56 anni, di Palermo

Vincenzo Sunseri, 25 anni, di Palermo

Mario Misseri, 24 anni, di Palermo

Mario Fardella, 55 anni, di Trabia

Alessandro Mantia, 36 anni, di Termini Imerese

Aniello Schiattarella, 62 anni, di Marano di Napoli

Vincenzo Arcoleo, 74 anni, di Palermo

Emanuele Arcoleo, 58 anni, di Palermo

Luigi Arcoleo, 42 anni, di Palermo

Rita Camarda, 38 anni, di Palermo

Marco Luppino, 29 anni, di Palermo

Maurizio Mistretta, 52 anni, di Palermo

Giuseppe Mistretta, 34 anni, di Palermo

Giovanni Alesi, 45 anni, di Palermo

Salvatore Gagliano, 51 anni, di Palermo

Salvatore Canino, 58 anni, di Palermo

Francesco Lupo, 39 anni, di Palermo

Antonino Di Marco, 41 anni, di Palermo

Angelo Di Marco, 47 anni, di Palermo

Vincenzo Di Stefano, 54 anni, di Palermo