Droga da Palermo a Canicattì: 31 imputati in pendenza di giudizio

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio per 31 imputati di un presunto traffico di droga tra le province di Palermo e Agrigento. L’inchiesta, sostenuta dalla Polizia, è sfociata nell’arresto di 22 indagati e ha svelato un fiorente mercato di stupefacenti. Ingenti quantità di hashish e cocaina sarebbero state trasferite da Palermo a Canicattì per rifornire le piazze di spaccio nella zona di Agrigento. In pendenza di giudizio, tra gli altri, vi sono i canicattinesi Calogero Sacheli, 50 anni, e Carmelo Marchese Ragona, 37 anni. Giuseppe Bronte, 31 anni, un noto trafficante palermitano, avrebbe rifornito Sacheli di oltre 25 chili di hashish e 3 chili di cocaina tra febbraio e aprile 2021. Marchese Ragona avrebbe assistito Sacheli in tre operazioni di acquisto di stupefacenti. Il processo inizierà il prossimo 20 marzo innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo. Cristina Lo Bue. Tra gli altri coinvolti vi sono diversi palermitani, siracusani e napoletani.
Ecco la lista dei 31 imputati:
Giuseppe Bronte, 31 anni, di Palermo
Alessandro Scelta, 30 anni, di Palermo
Vittorio Di Maio, 35 anni, di Palermo
Giuseppe Viviano, 31 anni, di Palermo
Emanuele Del Noce, 36 anni, di Palermo
Paolo Rizzo, 62 anni, di Palermo
Calogero Sacheli, 50 anni, di Canicattì
Carmelo Marchese Ragona, 37 anni, di Canicattì
Kristian Di Paola, 30 anni, di Palermo
Giuseppe Di Paola, 57 anni, di Palermo
Luca Foti, 50 anni, di Siracusa
Aniello Garofalo, 56 anni, di Palermo
Vincenzo Sunseri, 25 anni, di Palermo
Mario Misseri, 24 anni, di Palermo
Mario Fardella, 55 anni, di Trabia
Alessandro Mantia, 36 anni, di Termini Imerese
Aniello Schiattarella, 62 anni, di Marano di Napoli
Vincenzo Arcoleo, 74 anni, di Palermo
Emanuele Arcoleo, 58 anni, di Palermo
Luigi Arcoleo, 42 anni, di Palermo
Rita Camarda, 38 anni, di Palermo
Marco Luppino, 29 anni, di Palermo
Maurizio Mistretta, 52 anni, di Palermo
Giuseppe Mistretta, 34 anni, di Palermo
Giovanni Alesi, 45 anni, di Palermo
Salvatore Gagliano, 51 anni, di Palermo
Salvatore Canino, 58 anni, di Palermo
Francesco Lupo, 39 anni, di Palermo
Antonino Di Marco, 41 anni, di Palermo
Angelo Di Marco, 47 anni, di Palermo
Vincenzo Di Stefano, 54 anni, di Palermo