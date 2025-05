Droga, condanna definitiva per coltivatore diretto licatese

Condividi

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha reso definitiva la sentenza di condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione a carico di Calogero Valoroso, 36 anni, di Licata, bracciante agricolo, sorpreso dalla Polizia il 29 giugno del 2017 in possesso di 4.075 piante di marijuana, a Licata, in un terreno in contrada Passarello. Si trattò, nel dettaglio, di 75 piante di marijuana, alte tra i 30 e i 60 centimetri, e peso complessivo di 7 chili. E poi altre 4mila piantine ancora riposte nei semenzai in attesa del germoglio.