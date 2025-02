Droga, arrestati due canicattinesi

Condividi

I Carabinieri hanno arrestato Vincenzo Messina, 38 anni, e Antonio Guarneri, 44 anni, entrambi di Canicattì, bloccati in automobile lungo la strada statale 640 nei pressi di Canicattì nord. Nel corso di una mirata perquisizione, Guarneri, alla guida dell’auto, è stato colto in possesso di 3 ovuli di eroina nascosti in fazzoletto con su scritto “Oki” (l’antinfiammatorio). In un calzino di Messina è stato trovato un involucro con dentro 0,7 grammi di cocaina. A casa di Messina sono stati sequestrati 3 bilancini di precisione, e uno a casa di Guarneri. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zambino, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico per Guarneri e l’obbligo di dimora a Canicattì per Messina. I due, che hanno sostenuto di usare la droga per il consumo personale, sono assistiti dagli avvocati Calogero Lo Giudice e Annalisa Lentini. Il pubblico ministero, Elettra Consoli, ne avrebbe preteso la custodia in carcere.