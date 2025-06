Droga, arrestati due agrigentini

Condividi

Visualizzazioni 92

A Catania, in uno stabilimento balneare in viale Kennedy, in occasione di una serata musicale molto affollata, i Carabinieri hanno arrestato due agrigentini: uno del capoluogo, di 20 anni, e l’altro di Porto Empedocle, di 18 anni. I militari si sono infiltrati in abiti civili per osservare i movimenti sospetti, come quelli riscontrati nei due arrestati. Sono stati perquisiti. All’agrigentino sono stati sequestrate 24 dosi di Mdma e 23 dosi di Ketamina, già confezionate per la vendita, oltre a 250 euro in contanti. All’empedoclino 7 dosi di Ketamina nascoste negli slip e una banconota da 10 euro nascosta nella custodia del cellulare. Nel corso della perquisizione nel loro domicilio in comune i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi di Ketamina e un involucro contenente cocaina rosa, per un totale di oltre 30 grammi di droga, il tutto già diviso in porzioni pronte per la vendita. Il valore complessivo delle sostanze sequestrate, se immesse nel mercato, è stato stimato in oltre 7.000 euro.