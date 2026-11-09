Droga, arrestata una licatese con 1,7 chili di cocaina

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Una ventiduenne è stata arrestata a Licata dalla Squadra mobile di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo il ritrovamento di quasi 1,7 chili di marijuana all’interno della sua auto parcheggiata nel quartiere Bronx. Gli agenti sono intervenuti per un controllo di routine nell’abitazione della madre della giovane, sottoposta agli arresti domiciliari, quando hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da un veicolo nelle vicinanze. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un sacchetto contenente la droga. Per la ventiduenne è scattato l’arresto in flagranza: su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita in carcere. Ha nominato come legale di fiducia l’avvocato Gaspare Lombardo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)