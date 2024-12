Droga, arrestata una donna di Raffadali

Condividi

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato una donna di 48 anni di Raffadali, sorpresa in possesso di circa 110 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish nel corso di appositi controlli del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Lei, su disposizione della Procura, è stata ristretta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.