Droga, armi e denaro: sei arresti

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato sei indagati di Trapani per detenzione di sostanze stupefacenti e di armi clandestine, colti insieme in strada e sottoposti a perquisizione indotta da sospetti investigativi. Sono stati rinvenuti e sequestrati 1 chilo e 500 grammi di cocaina e 22.000 euro in contanti. Poi, nelle abitazioni: 2 pistole calibro 7,65 con matricola abrasa, circa 150 cartucce dello stesso calibro, 2 bilancini di precisione, 2 chili di cocaina, e 100.000 euro in contanti.