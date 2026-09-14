Droga, agrigentino inguaiato nel Siracusano

La Procura di Siracusa contesta a Gerlando Romano, 27 anni, agrigentino domiciliato a Priolo Gargallo, i reati di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio risale al primo settembre, quando i carabinieri della locale stazione, durante una perquisizione, avrebbero trovato nella sua disponibilità hashish e l’uomo avrebbe reagito contro i militari. Il sequestro è stato convalidato dal sostituto procuratore Violetta Leonardi, che ha disposto l’analisi della sostanza per stabilirne quantità, composizione e principio attivo. Romano, difeso dall’avvocato Davide Casà, è già imputato nel processo sulla riorganizzazione dei clan di Villaseta e Porto Empedocle e sul traffico di stupefacenti.
Notizie correlate
-
Agrigento, “suo figlio è stato arrestato”: truffata un’anzianaCondividi Visualizzazioni 179 Una pensionata di 86 anni è stata raggirata ad Agrigento con la consueta...
-
Dalla Sicilia a Melbourne: l’agrigentino Salvatore Toscano porta i sapori di casa in AustraliaCondividi Visualizzazioni 187 Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Agrigento e le esperienze nel...
-
Coppa Nissena, auto fuori controllo al traguardo: tre feritiCondividi Visualizzazioni 187 Momenti di paura alla Coppa Nissena, in corso a Caltanissetta, dove un’auto condotta...