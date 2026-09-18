Droga a Palma di Montechiaro, arrestato ventenne

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Un ventenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dalla polizia per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui è incappato in un controllo stradale degli agenti del locale commissariato alla guida della sua automobile, al cui interno, nel corso di una perquisizione, nel bagagliaio, sono stati rinvenuti 90 grammi di marijuana. Dopo gli adempimenti di rito, è stato posto agli arresti domiciliari. L’indagato è assistito dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra.