Droga a Naro, denunciato

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A Naro i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 27 anni, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, indagato di detenzione di droga a fine di spaccio. E’ stato scorto intento a recarsi in una zona periferica, tra una distesa di sterpaglie dove ha sollevato un secchio bianco da pittura capovolto, e ha maneggiato due barattoli di vetro, un bilancino di precisione, e materiale per il confezionato delle dosi, con l’evidente intenzione di confezionare delle dosi pronte per essere vendute. Si è quindi allontanato, e quando è rientrato in automobile i Carabinieri lo hanno bloccato. I militari hanno sequestrato 153 grammi di hashish e 90 grammi circa di marijuana, nonché un bilancino di precisione e 39 bustine di plastica utilizzate per confezionare le dosi.