Droga a Menfi, patteggiamento e domiciliari

Emanuele Guagliardo, 27 anni, di Menfi arrestato lo scorso aprile, è stato trasferito dal carcere ai domiciliari dopo aver proposto il patteggiamento della condanna a 3 anni di reclusione. Ha già espresso parere favorevole la Procura. Adesso valuterà il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca. Al momento dell’arresto i carabinieri gli sequestrarono circa 140 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 4 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nell’ambito della stessa inchiesta proseguono gli accertamenti anche su Salvatore Bonacasa, 28 anni, di Menfi, per il quale è stata disposta la copia forense del cellulare. Lui, con obbligo di dimora, sostiene che la droga sequestrata fosse destinata esclusivamente all’uso personale.
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