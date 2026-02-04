Droga a Menfi, arrestato minorenne

A Menfi i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne sorpreso, nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, in possesso di circa 100 grammi di hashish, in parte già divisi in dosi, circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo THC concentrato, che è un derivato della marijuana con elevato principio attivo, e 230 euro in contanti, presunto provento illecito. E’ stato trasferito nel Centro di prima accoglienza per i minorenni “Francesca Morvillo” di Palermo.
